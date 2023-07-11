Kiralar 15 bin, Maaşlar 26 bin bu nasıl olacak böyle

Ödenebiliyor diyenlere göre evde en az 2 kişi çalışmalı Artık bütün kriter ölçü dayanak evde en az 2 kişi çalışması üzerine kurulacak Yeni sistem, ücret maaş mantığı bu Tek çalışan, eşi çocuğu çalışmayan geçinemiyorsa dertleri değil Bir zihniyet değişimi var yani, ama insan çalışan odaklı değil Bu mantığı da ABD ve Avrupadan aldılar, malum oralarda tek maaş ile geçim imkansız gibi ve sistem kadını da çalışma konusunda teşvik ediyor Ama sorun şu,,, orada pek çok harcama grubunda vergi az ve temel giderler de sıkıntı olmuyor, yani sistem tıkır tıkır Burada araba yakıt konut iletişim elektrik su doğalgaz maaşa göre çok çok pahalı Sorun çokkk

Ödenebiliyor diyenlere göre evde en az 2 kişi çalışmalı Artık bütün kriter ölçü dayanak evde en az 2 kişi çalışması üzerine kurulacak Yeni sistem, ücret maaş mantığı bu Tek çalışan, eşi çocuğu çalışmayan geçinemiyorsa dertleri değil Bir zihniyet değişimi var yani, ama insan çalışan odaklı değil Bu mantığı da ABD ve Avrupadan aldılar, malum oralarda tek maaş ile geçim imkansız gibi ve sistem kadını da çalışma konusunda teşvik ediyor Ama sorun şu,,, orada pek çok harcama grubunda vergi az ve temel giderler de sıkıntı olmuyor, yani sistem tıkır tıkır Burada araba yakıt konut iletişim elektrik su doğalgaz maaşa göre çok çok pahalı Sorun çokkk