Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Temmuz 2023 12:18
Kiralar 15 bin, Maaşlar 26 bin bu nasıl olacak böyle

Büyükşehir falan farketmiyor ortalama kiralar 10-15 bin arası o da şu an.

Maaş zamlı hali 26 anca olur.

Çok değil 2 sene önce kiralar ile maaş arasında 5-6 kat makas vardı şimdi 2-1 oranında.

Yakında sadece maaşla kirayı ödeyeceğiz bu gidişat nasıl olacak böyle.

Anlamadığım bir şey daha bu kiraları nasıl ödeyebiliyorlar?

Emekli maaşı 7500, asgari 11500.

Bu kiraları kim nasıl ödüyor?


Toskanalı
Aday Memur
11 Temmuz 2023 12:29
Ödenebiliyor diyenlere göre evde en az 2 kişi çalışmalı Artık bütün kriter ölçü dayanak evde en az 2 kişi çalışması üzerine kurulacak Yeni sistem, ücret maaş mantığı bu Tek çalışan, eşi çocuğu çalışmayan geçinemiyorsa dertleri değil Bir zihniyet değişimi var yani, ama insan çalışan odaklı değil Bu mantığı da ABD ve Avrupadan aldılar, malum oralarda tek maaş ile geçim imkansız gibi ve sistem kadını da çalışma konusunda teşvik ediyor Ama sorun şu,,, orada pek çok harcama grubunda vergi az ve temel giderler de sıkıntı olmuyor, yani sistem tıkır tıkır Burada araba yakıt konut iletişim elektrik su doğalgaz maaşa göre çok çok pahalı Sorun çokkk

Dextrian
Şube Müdürü
11 Temmuz 2023 12:34

2 lira olması gereken ekmeğe bi anda 2 lira zam geliyor artık bi b*ka şaşırmıyorum, sigara mesela kullanmıyorum ama geçen ay 5 lira zamlandı dün yine 5 lira yazık günah iyice çivisi çıktı. Vergiler arttı daha verilen zammı almadan erittiler

Zaten senin bana verdiğin enflasyon farkı geçtiğimiz 6 ay boyunca bana sokup çıkardığın alım gücümü eriten fark, geleceğe dönük verilen bir para değil. E herseye böyle saat başı zam yapılırsa s*çayım seyyanen verilen zamma onun bile hesabını yapmışlar 3-5 lira eksik vermek için 15'inden sonra geçerli demişler, kelle başı 4 bin tl sapladılar mükemmel bir sosyal devlet anlayışı kendimi her geçen gün ekonomik olarak güvende hissediyorum maşallah Allah devletimize zeval vermesin Allah başımızdan eksik etmesin şükürşükürşükür(!)


mengok
Şef
11 Temmuz 2023 12:36
Ot yiyin ot
Toplam 3 mesaj

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