Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Temmuz 2023 12:27
4/B sözleşmeli izin devreder mi?

Merhabaa arkadaşlar daha önce 6 yıl Kamu'da çalıştığımdan ötürü yeni sözleşmeli olarak atandığım yerde hizmet birleştirmesi yaptım, 20 günlük yıllık izin hakkı tarafıma verildi. Eskiden 4/b'lilerin izinleri diğer seneye devretmiyordu yanıyordu, artık diğer seneye devrediyor mu?

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