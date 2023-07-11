Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Temmuz 2023 12:29
Kira yardımı
Hükumet seçimden önce memurlara büyük şehirlerde kira yardımı verileceğini vadetmişti. Bakıyorum da ne memur arkadaşlar, ne sendikalar bunu dinlendiriyor? Hükumetin de canına minnet tabi...

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