Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Temmuz 2023 12:29
Gençlik spor bakanlığı sporcu eğitimi

Arkadaşlar beden eğitimi öğretmenlerinin belki bilgisi vardır. kızım gençlik spor Bakanlığı'nın taramasında sporcu eğitimi ve gelişimi programına davet edildi, acaba ne gibi faydaları, gerçekten sporcu olma yolunda iyi hit eğitim veriliyor mu ya da kulüplere göndermek daha mı iyi? Teşekkürler

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