KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Temmuz 2023 12:38
Merkezi atama

Arkadaşlar ben yaşadığım şehirdeki üniversitede 2 ay önce 4 b sözleşmeli koruma ve güvenlik olarak işe başladım kpss branş bazında 15.yim. Ancak çalıştığımız kurumda büyük sıkıntılar var ne olduğumuz belli değil çalışma saatleri mesailer vs de ayrı bir dert. Yönetim güvenliklere düşman. Bu sebeplerden ötürü merkezi alımlarda gelir idaresine kadrolu başvurmak istiyorum ama hak yememek için de kararsızım. Ayrıyeten merkezi alımda sadece il tercihi var atamaya hak kazanırsam çalışmak istediğim ilçeyi seçebilir miyim? Yoksa rastgele mi olur. Durduk yere başka bir ilçeye gideceksem de tercih yapmamayı düşünüyorum. Bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

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