Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Temmuz 2023 12:55
22 İl Atama

Deprem bölgesinden 22 ile ataması yapılanlar nereden nereye atandıklarıyla ilgili liste paylaşılır mı?

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