Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Temmuz 2023 13:05
ÇKYS?ye düşmeyi beklenenler bi baksın
Arkadaşlar ayın 11. Oldu nerdeyse 2 ay tamamlamdı ama hala düşmedik . Düşen var mı ?

TdsAdanalı
Aday Memur
11 Temmuz 2023 13:47

Bende düşmedim


Çiggde
Aday Memur
11 Temmuz 2023 13:48
Bende bekliyorum.

Tddbsr
Aday Memur
11 Temmuz 2023 13:54

Bende..

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