İlişik kesmede maaş

Hatta bu ay ek bordro olacağı için maaş farkları için en geç onlar la beraber alırsın

Hatta bu ay ek bordro olacağı için maaş farkları için en geç onlar la beraber alırsın

Alemdarali, 53 dk. önce Başlama yaptığında maaş büro işlemlerini yapacak kısa bir süre içinde yatacak maaş diğer ayı beklemiyorsun