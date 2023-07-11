Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Temmuz 2023 13:15
İlişik kesmede maaş

Değerli dostlar rahatsız ediyorum 3 temmuzda batıdan ilişik kestim 16 temmuzda Doğuda göreve başlıcam 15i maaş günü hesabıma maaş bir miktar yatar mı 3 temmuza kadar çalışmam sebebiyle yoksa diğer ay 15e kadar beklermiyim teşekkürler cevabınız için


Alemdarali
Daire Başkanı
11 Temmuz 2023 13:38
Başlama yaptığında maaş büro işlemlerini yapacak kısa bir süre içinde yatacak maaş diğer ayı beklemiyorsun

Alemdarali
Daire Başkanı
11 Temmuz 2023 13:39
Hatta bu ay ek bordro olacağı için maaş farkları için en geç onlar la beraber alırsın
Alemdarali, 53 dk. önce
Başlama yaptığında maaş büro işlemlerini yapacak kısa bir süre içinde yatacak maaş diğer ayı beklemiyorsun

Policeih07
Aday Memur
11 Temmuz 2023 13:50

Teşekkür ederim cevabınız için şefim

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