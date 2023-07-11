Vazife Malullüğü idari polislik dilim belirtir rapor

Abilerim devrelerim olayda bacağından vuruldum ameliyat oldum 7 ay kadar tedavi sürecim devam etti sonrasında geri başlama yaptım. Şuanda dizimde kısıtlılık oluştu dizim kapanmıyor uzun yürüyüşler ve koşmada sıkıntı yaşıyorum merdiven inip çıkma vs. Bu sıkıntılarımdan dolayı vazifesi malullüğü ve idari polislik haklarından yararlanmak istiyorum diye dilekçe verdim dilim belirtir rapor için hakem hastaneye sevkimi istedim. Durumum hangi dilime girer hangisinin şartları benim için daha iyi olur. Doktorlar benim isteğime göre bişey yazar mi bilmiyorum. Ülkemizde sıkıntıların çok olduğu dönemlerde gazilik kolay kolay vermediklerini duymuştum bu zamanlarda durum nedir yakın zamanda gazi olan beni aydınlatabilecek konu hakkında bilgisi olan yazarsa çok sevinirim

Abilerim devrelerim olayda bacağından vuruldum ameliyat oldum 7 ay kadar tedavi sürecim devam etti sonrasında geri başlama yaptım. Şuanda dizimde kısıtlılık oluştu dizim kapanmıyor uzun yürüyüşler ve koşmada sıkıntı yaşıyorum merdiven inip çıkma vs. Bu sıkıntılarımdan dolayı vazifesi malullüğü ve idari polislik haklarından yararlanmak istiyorum diye dilekçe verdim dilim belirtir rapor için hakem hastaneye sevkimi istedim. Durumum hangi dilime girer hangisinin şartları benim için daha iyi olur. Doktorlar benim isteğime göre bişey yazar mi bilmiyorum. Ülkemizde sıkıntıların çok olduğu dönemlerde gazilik kolay kolay vermediklerini duymuştum bu zamanlarda durum nedir yakın zamanda gazi olan beni aydınlatabilecek konu hakkında bilgisi olan yazarsa çok sevinirim