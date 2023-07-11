Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Temmuz 2023 13:22
Verirlerse ekime

Zam görüşmeleri muhtemelen isvecin NATOya alınması görüşüleceği için salı değil bir sonraki güne kalmış yani şeyyanen pardon seyyanen verecekleri 15 ine yetişmiyor

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