Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


11 Temmuz 2023 13:37
KİT lerde 5 yıl dolunca %2 kıdem tazminatı bilgilendirme

Merhaba konuyla ilgili bir şey sormak istiyorum , KİT lerde 5 yıl dolunca %2 kıdem tazminatı 5 yıl 1 gün sonra geçerli olur mu, 5 yıl süreninin hepsini kamuda çalışma süresi olarak mı hesaplanır, ve %2 lik artış hangi kalmelerde gerçekleşir teşekkürler


mmr-26
Aday Memur
11 Temmuz 2023 14:06

"Madde 28 ? Sözleşmeli personelden bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi toplamı 6-10 yıl olanlara temel ücretlerinin % 2'si, 11-15 yıl arasındaolanlara% 3'ü, 16-20 yıl olanlara % 4'ü ve 21 yıl ve daha fazla olanlara% 5'i oranında kıdem ücreti verilir." yani 5 yılı doldurup 6. yılın ilk gününden itibaren %2 almaya başlarsın. kanun bir sosyal güvenlik kuruluşu demiş 4a veya 4c diye ayırmamış, toplamda 5 yılı doldurmanız yeterli olur diye biliyorum. temel ücretin % 2 si kıdem ücretindir.


fermandinlemez
Aday Memur
11 Temmuz 2023 14:30

teşekkürler hocam, kurumlar otamatik hesaplar mı yoksa dilekçe vb. başvurmaya ihtiyaç var mı sizce

mmr-26, 26 dk. önce

"Madde 28 ? Sözleşmeli personelden bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi toplamı 6-10 yıl olanlara temel ücretlerinin % 2'si, 11-15 yıl arasındaolanlara% 3'ü, 16-20 yıl olanlara % 4'ü ve 21 yıl ve daha fazla olanlara% 5'i oranında kıdem ücreti verilir." yani 5 yılı doldurup 6. yılın ilk gününden itibaren %2 almaya başlarsın. kanun bir sosyal güvenlik kuruluşu demiş 4a veya 4c diye ayırmamış, toplamda 5 yılı doldurmanız yeterli olur diye biliyorum. temel ücretin % 2 si kıdem ücretindir.

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