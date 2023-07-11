Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


11 Temmuz 2023 13:43
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sevgili memurlar.net üyeleri,

Merkezi atamada iki ünvana başvurup muhtemelen kadro hakkı kazanacağım.Ünvanlar sırasıyla gelir idaresi başkanlığında görevlendirmek üzere hizmetli ve şoför kadroları.Bu kadrolar ne iş yapar hangisini üst sıraya yazmalıyım yardımınıza ihtiyacım var.

Kadroların kendi memleketimden farklı oluşu acaba kendi memleketime nasıl geri gelebilirimi de oluşturuyor.Balıkesir ve Kocaeli tercihleri sonrası Bursa?ya gelişimi nasıl sağlayabilirim evlenmem tayin hakkı doğurur mu ? Bilgi ve desteklerinize ihtiyacım var.

Saygılarımla.

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