Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Temmuz 2023 13:48
Adelet denen kurum gerçekten var mı?

arkadaşlar ben gerçekten yoruldum

sözde anayasamız 42. maddesinde derki : *Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz*

13.01.2021 tarihinde 3+1 sözleşmeli tıbbi laboratuvar teknisyeni olarak göreve başladım

halihazırda 4. sınıf tıp fakültesi öğrencisiyim (04.09.2023 tarihinde stajlarım başlayacak.)

toplu kadro alımı kapsamında 18.05.2023 tarihinde kadroya geçtim ve eğitim tayinimin yapılması için dilekçe yazdım

bugün ise bu talebime red cevabı gelmiş :

"tayinler hakkında önceki mevzuatta neye tabiyseniz aynen devam eder" demiş

ne yapıcam inanın hiç bilmiyorum zaten buraya da neden yazdığımı da anlamış değilim

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