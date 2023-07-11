Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Temmuz 2023 13:52
Ocak 2024 zammı ve seyyanen artış
Ocak 2024te maaşlara zam gelirken seyyanen maaş dahil edilecek mi bu artışa? Yoksa 8000 TL yine düşüp kalan tutar üzerinden mi artış yapılacak?

Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
11 Temmuz 2023 13:55

Kanunda 8077 TL verilecek diye bir ibare yok zaten. 15.965 ek gösterge sayısının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen miktar ilave ödeme olarak verilir diyor. Memur maaş katsayısına bağlandı zaten. Bu yüzden her 6 ayda bir yüzdelik zamla artacak.

Bu konu defalarca açıklandı bununla ilgili başlıklar açıldı zaten. Yeni başlık açmak anlamsız.


Qovboypolis01
Şef
11 Temmuz 2023 14:03

Bu konu zaten detaylı şekilde açıklandı. Yeni başlığa ne gerek var. Zaten bu seyyanen artışın sabit kalacağını düşünen memur değil.


TakaNuri
Şube Müdürü
11 Temmuz 2023 14:22

1. Seyyanen zam 15.965 ek gösterge sayısının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen miktar olarak verildi. Bordronuza bakın bütün yan ödemelerin bir ek gösterge rakamı vardır. Verilen bu zammın da ek gösterge sayısı 15.965. Bunun anlamı tıpkı 2011 yılında khk ile bordroya nasıl ek bir kalem eklendiyse şimdi de yeni bir kalem oluştu. Yani bu 8.077 TL herhangi bir kaleme eklemedi. Kendisi bağımsız bir kalem oldu ve bütün kalemler gibi memur maaşı katsayısına bağlandı. Bundan dolayı her ocak ve temmuz döneminde yüzdelik zam ile artacak.

2. Bu verilen seyyanen zam vergi matrahına dahil değildir. Sadece damga vergisi alınır. Bu yüzden üst vergi dilimine girmenizi etkilemez.

3. Bu seyyanen zammın diğer ödenek ve tazminatlar üstünde hiçbir artı etkisi yoktur. Yani kısaca ne emeklilik ne de yan ödemeler üstünde hiçbir etkisi yok.

4. Bu seyyanen zammın tek olumsuz tarafı emeklilikte bir etkisi olmayacak.

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