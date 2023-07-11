Ocak 2024 zammı ve seyyanen artış

1. Seyyanen zam 15.965 ek gösterge sayısının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen miktar olarak verildi. Bordronuza bakın bütün yan ödemelerin bir ek gösterge rakamı vardır. Verilen bu zammın da ek gösterge sayısı 15.965. Bunun anlamı tıpkı 2011 yılında khk ile bordroya nasıl ek bir kalem eklendiyse şimdi de yeni bir kalem oluştu. Yani bu 8.077 TL herhangi bir kaleme eklemedi. Kendisi bağımsız bir kalem oldu ve bütün kalemler gibi memur maaşı katsayısına bağlandı. Bundan dolayı her ocak ve temmuz döneminde yüzdelik zam ile artacak.

2. Bu verilen seyyanen zam vergi matrahına dahil değildir. Sadece damga vergisi alınır. Bu yüzden üst vergi dilimine girmenizi etkilemez.

3. Bu seyyanen zammın diğer ödenek ve tazminatlar üstünde hiçbir artı etkisi yoktur. Yani kısaca ne emeklilik ne de yan ödemeler üstünde hiçbir etkisi yok.

4. Bu seyyanen zammın tek olumsuz tarafı emeklilikte bir etkisi olmayacak.