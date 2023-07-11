KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


11 Temmuz 2023 13:58
Msb memur teminine merkezi atama
Arkadaşlar msb bakanlığı memur temini için başvurmuştum ama hala açıklanmadı ve kadrolu alım diyebiliyorum. Güvenlik soruşturması da olmuş benimki. Şimdi ben merkezi alıma başvuru yaparsam ve ikisini kazanırsam ki ikisi de kadrolu haliyle puanım yanmaz demi mutlaka birine atanır miyim. Yoksa ikisini birden kazandığın için puanım gider mi? Bilen arkadaşlar lütfen yardım edebiklur mi?

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