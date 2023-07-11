Tıbbi görüntüleme okuyan tıbbi sekreter

Kadrolu tıb sek.im. bu yıl tıb gör bitiyor.

Bununla ilgili 2 sorum var:

1- yaz stajımı görev yaptığım hastanede yapabiliyorum ama idare staj boyundica yıllık izin kullanmamı uygun görmüş. Hem maaşlı olduğumdan staj ücreti alamıyorum, hem de 30 gün izinden dolayı teşvik döner vs kesilecek. Bu durumda farklı yolla staj yapan oldu mu? Ne önerirsinz.

2- ünvan her iki branşta da sağlık teknikeri olduğu için unvan değişikliği sınavı olmadan naklen atama ile pdc durumuna göre kurumda birim değişikliği yapılır diye bir yazı okumuştum bu sitede. Benim gibi unvanı değişmeden sağlıkta farklı branş okuyup geçiş yapan var mı?