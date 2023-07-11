Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Temmuz 2023 14:10
7433 Eş durumu

MERHABALAR ARAŞTIRĞIM KADARI İLE ;

Kurum içi yer değişikliği

Ek Madde 3 ? (Ek: 2/3/2009-2009/14799) Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği (1)(2)

Madde 14 ? (Değişik: 30/6/2014-2014/6578 K.)

aile birliği mazeretine dayanrak memurun;

Ailebirliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin

kamu kurum ve kuruluşlarındakamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 günsosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya dabirinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yerdeğiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

SGK' na

2022 haziran ayında kpss ile atanıp 7433 ile kadroya geçtim. Dilekçeyi göndereli 1 ayı geçti cevap gelmedi ve sordugumda cumhurbaşkanlığından görüş alınacağını öğrendim.

1 Cumhurbaşkanlığından görüş yazısı kaç yıla gelir.

2. Bu konu hakkında detaylı bilgi sahibi olan varmı ?

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