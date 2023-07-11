KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


11 Temmuz 2023 14:11
Munzur unv yazacak olan var mı???

Arkadaşlar işletme mezunuyum kpss 2022 de 83.84 puan aldım tunceliliyim yazacağım atanma şansım var mı?

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