Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


11 Temmuz 2023 14:14
TCDD ankara
Tcdd ankara merkez çalışma ortamı nasıldır, işler yoğun mudur? Sosyal imkanları (servis,lojman) nasıl?

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