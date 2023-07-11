Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


11 Temmuz 2023 14:26
Geçiçi görevlendirme

Bir hemşirenin geçici görevlendirmesini rektör onatlamışsa baş hekimin onaylamasına gerek kalır mı?

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