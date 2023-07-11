KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


11 Temmuz 2023 14:28
Yazma Eserler Kurumu ve Mimar Sinan Üniversitesi 4001 kadroları

Arkadaşlar, merhaba

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (Süleymaniye) ve Mimar Sinan Üniversitesi 4001 kadrolarını yazmayı düşünen 90+ üzeri puanlı arkadaşlar varsa kaç puanla yazacaklarını bildirebilirler mi?

Teşekkürler

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