Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Temmuz 2023 14:34
Emeklilik-İlişik kesme

Emekli olmak üzere olan arkadaşlar; bu hafta hepimize tek tek onay geldi, geliyor.

Haftasonu maaşı aldıktan sonra hemen pazartesi ilişik kesecektik ancak MAAŞ FARKLARINI ALMADAN İLİŞİK KESERSEK sorun olabileceğini, farkları alamayabileceğimizi söyleyenler oldu.

Ne zaman ilişik keselim?

Zaten 13 bin küsür maaş alacağız 28 yılın karşılığı buymuş.

İlişik ne zaman kesmek doğru olur?


Arizonalı
Aday Memur
11 Temmuz 2023 14:43
Hangi kurum, 28 yıl üzerinden 3600 ek gösterge varsa %25 zamla 15402 tl maaş, 425337 tl ikramiye alırsın

HAYAT0434
Aday Memur
11 Temmuz 2023 14:44

Hocam ilişik keseceğimiz zamanı zaten emeklilik başvurusunda belirttik işlemlerde ona göre yapılıyor.Şimdi o zamanı değiştiremezsiniz. Ben 30 temmuz yazdım mesela. Siz ne yazdınız o önemli.


BayrakHoca
Şef
11 Temmuz 2023 15:15

17 Temmuz yazdık ama şart değilmiş birkaç gün sonra da olabilir. Yani maaş farkları konusunu sormuştum, farklar alınmadan ilişik kesmeyi

HAYAT0434, 2 saat önce

Hocam ilişik keseceğimiz zamanı zaten emeklilik başvurusunda belirttik işlemlerde ona göre yapılıyor.Şimdi o zamanı değiştiremezsiniz. Ben 30 temmuz yazdım mesela. Siz ne yazdınız o önemli.


BayrakHoca
Şef
11 Temmuz 2023 15:17

İkramiye doğru ama maaş hem memurlarnet robotunda hem de emihep de 14 bin bile etmiyor. Tabiki öğretmen 1-4 hayır 28 in üzeri değil 28 yıldan 2 ay kadar eksik

Arizonalı, 2 saat önce
Hangi kurum, 28 yıl üzerinden 3600 ek gösterge varsa %25 zamla 15402 tl maaş, 425337 tl ikramiye alırsın

Arizonalı
Aday Memur
11 Temmuz 2023 15:37
Emekli maaşı memurlarnette ilk belirlenen oran %19,20 üzerinden hesaplanmış, sonradan emekli oranı tüm emekliler için %25 e çıkarıldı, kanun yasalaşınca değiştirirler, şu an benim hesapladığım tutar geçerli.
BayrakHoca, 1 saat önce

İkramiye doğru ama maaş hem memurlarnet robotunda hem de emihep de 14 bin bile etmiyor. Tabiki öğretmen 1-4 hayır 28 in üzeri değil 28 yıldan 2 ay kadar eksik

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