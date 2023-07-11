Emekliye 8.000 TL seyyanen zam

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Kubil ay
Çok Yazılan Konular
İdare Mahkemesi İade KararıBeraat , takipsizlik alanlarDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerJandarmanın Polis Yakınına GBT YapmasıEmekli dilekçesi geri çekmeMaaş ne kadar olduOtel kayıtları atanmaya engel midirHatay Terör Paramızı Alamıyoruz.!Başka Sektördeki Memurlarla Muhatap Olmamak GerekPolnet 4 kullanımı hakkında
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok