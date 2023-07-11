Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Temmuz 2023 14:39
Emekliye 8.000 TL seyyanen zam

Sayın Devlet Bahçeli bugün seyyanen zam fitilini ateşledi. inşallah bu zam emekliye uygulanır.Tek ümidimiz bu.


Soransen355
Memur
11 Temmuz 2023 15:18

Emekliye zam hayirli olsun , ayric 8000 zamin kök maaslara yansimasi calismasida var oyle slyledi


Balkesli1016
Aday Memur
11 Temmuz 2023 15:46

İnşallah


Delidolu66
Memur
11 Temmuz 2023 15:51
Birde 8000 tl 1 Temmuz da geçerli olsun 15 günlük farkınıda alalım.

masterrrrr
Memur
11 Temmuz 2023 15:52

Vermezler, fazla sevinmeyin. Kuru ekmek soğan yeriz ne olursa olsun diyordunuz, basın soğanı tuza&#128512;

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