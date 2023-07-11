Proje okulları için yeni takvim gelecek söylentisi

Merhaba. Malumunuz üzre proje okullarına atama takvimi birkaç gün önce yürürlükten kaldırıldı. Proje okulunda çalışan bir idareciden, boşta kalan kadrolar için yakın zamanda yeni bir takvim yayınlanacağı duyumunu aldım. Bu şekilde duyum alan başka biri var mı?

Merhaba. Malumunuz üzre proje okullarına atama takvimi birkaç gün önce yürürlükten kaldırıldı. Proje okulunda çalışan bir idareciden, boşta kalan kadrolar için yakın zamanda yeni bir takvim yayınlanacağı duyumunu aldım. Bu şekilde duyum alan başka biri var mı?