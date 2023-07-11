Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Temmuz 2023 14:47
Proje okulları için yeni takvim gelecek söylentisi
Merhaba. Malumunuz üzre proje okullarına atama takvimi birkaç gün önce yürürlükten kaldırıldı. Proje okulunda çalışan bir idareciden, boşta kalan kadrolar için yakın zamanda yeni bir takvim yayınlanacağı duyumunu aldım. Bu şekilde duyum alan başka biri var mı?

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