KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


11 Temmuz 2023 15:02
31.dönem Yaş

Merhaba. 31.dönem alım için yaş şartı güncellemesi geçerli olur mu? Değişiklikte "2023 yılı yapılacak alımlar için yaş şartı güncellenmiştir" İbaresi var. Mantıken Kasım-Aralıkta alım gelirse 93ler başvuru yapabilir değil mi?

Bugün sınavım vardı 49sn ile kaldım. Parkur değişmeden 45-46-47 yapıyordum


Baypar
Şef
11 Temmuz 2023 15:15

Kısmet artık

Bu dönem ikinci alım olduğu için başvuru azdı çok olsun diye yapıldı.Yani bu döneme mahsustu.31.Dönem için olacak mı bilemem.

Yaş 30 mu ki senin

Yaş artıkça kazanma oranıda düşüyor bilgin olsun.


magut
Aday Memur
11 Temmuz 2023 16:16

93lüyüm.

Yaş şartı güncellemesinde aynen şu yazıyor

"2023 yılında yapılacak POMEM Giriş Sınavı müracaatlarındaki yaş sınırı şartı güncellenmiştir. 01 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan müracaat hakkı, 01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanların da müracaat etmesini sağlayacak şekilde genişletilmiştir."

2023 de yapılacak sınav müracatlarında diyor çoğul. benim anladıgım sene bitmeden alım olursa başvuru yapabiliriz. Ama altında da

"30. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında" Diye başlayıp detayları yazıyor.

Baypar, 1 saat önce

Kısmet artık

Bu dönem ikinci alım olduğu için başvuru azdı çok olsun diye yapıldı.Yani bu döneme mahsustu.31.Dönem için olacak mı bilemem.

Yaş 30 mu ki senin

Yaş artıkça kazanma oranıda düşüyor bilgin olsun.

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