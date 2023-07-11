Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Temmuz 2023 15:04
Cumhuriyetin 100 . yılında öğretmen maaşının 100 bin TL olmasını istiyoruz

Eğitim öğretime hazırlık ödeneği 10 bin TL olsun


moideen
Daire Başkanı
11 Temmuz 2023 15:15

Güzel espri, yarın gel BKM' de işe başla.


Ysf yzc
Aday Memur
11 Temmuz 2023 15:19

Tl mi usd mi ?


matematikogretmenii
Memur
11 Temmuz 2023 15:25
2 sene sonra 100bin de olur merak etmeyin. Türkiye de o kadar da olmaz de sonra geç izle.

Kagiş
Müsteşar
11 Temmuz 2023 15:48

Şunu 99 bin 999 lira yapalım! 100 bin'i nasıl ödesinler yahu!)))

Toplam 4 mesaj

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