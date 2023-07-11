KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


11 Temmuz 2023 15:07
Branş Bazında Sıralaması değişen

Branş bazında sıralaması değişen var mı?

Tercih yapan kişilere göre güncelleniyor olabilir mi benim sıralama 7 kişi azalmış çünkü, yanlış mı hatırlıyorum diye şüpheye düştüm


anti4001ci
Aday Memur
11 Temmuz 2023 15:09

MERKEZİ atama ile yerleşen kişiler sıralamanızdan düşer.

2022/2 2023/1 2023/2 2024/1


reuenthal
Aday Memur
11 Temmuz 2023 15:10

Yerleşenlerin düştüğünü biliyorum da geçen haftaya göre şimdiki atamada başvurusu yapılan anlık tercihlere göre düşme ihtimali var mı yoksa yanlış mı hatırlıyorumdur?

anti4001ci, 1 saat önce

MERKEZİ atama ile yerleşen kişiler sıralamanızdan düşer.

2022/2 2023/1 2023/2 2024/1


aimisaim1
Aday Memur
11 Temmuz 2023 15:12

Yerleştirme sonuçlanmadan sadece tercih ile düşme olmaz. 2022/2 den düşenleri farketmişsindir.

reuenthal, 1 saat önce

Yerleşenlerin düştüğünü biliyorum da geçen haftaya göre şimdiki atamada başvurusu yapılan anlık tercihlere göre düşme ihtimali var mı yoksa yanlış mı hatırlıyorumdur?


reuenthal
Aday Memur
11 Temmuz 2023 15:26

Eyvallah hocam sevindim tsekkurler

aimisaim1, 1 saat önce

Yerleştirme sonuçlanmadan sadece tercih ile düşme olmaz. 2022/2 den düşenleri farketmişsindir.


cengbm
Aday Memur
11 Temmuz 2023 16:20

p3 seçtiğinden emin misin ?

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