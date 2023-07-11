Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Temmuz 2023 15:18
Ne zaman geçecek?
Bu bizim 8 bin ne zaman mecliste kabul olup da yasalaşacak? 15 inde tatile giriyor zaten emeklilere artırım gelecek diye bizimki de ertelendi bari arada bir iki bi şey de bize eklense de beklediğimize değse

dörtceli
Şube Müdürü
11 Temmuz 2023 15:24

Bahçeli?nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim 2023 tarihine kadar çalışmalarına ara vermeden, gündemde bulunan kanun tekliflerini sırasıyla kabul ederek, milletimizin haklı beklentilerini karşılamak durumundayız.

https://www.ntv.com.tr/turkiye/devlet-bahcelidenemekli-maaslarina-seyyanen-zam-cagrisi,-nD6sGlInE6qjb0dM5mhXQ

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2023 temmuz güncel maaşlarMemur Emeklisine De Seyyanen Zam.YÖK Başkanı Açıkladı! "Akademik Zam"Seyyanen zam oransal olarak artacaktır.Memurlar.net Kamu Mühendisleri haberini bekliyoruzMecliste memur zammının değişme ihtimali var mı?Ya gereğini yap ya istifa et Ali Yalçın

Sözlük

karanlık 1 yeni bir başlangıç yapmak durumu 1 ayakkabı 1 baharat 1 ölüm kadına yakışır 3 kendi kendine konuşmak 3 Evde kalmış kızların güzel olması 2 yabani ot 2 türkiye dünya nüfusunda 18.sırada 1 Ayranla dürümün aynı anda bitmesi 1

Son Haberler

Türkülere konu olan Ordu'nun dereleri yıktı geçtiErgün Atalay'dan vergi dilimlerinin düzenlenmesi talebiFutbolda Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru Trendyol olacakHavacılık ve uzay alanındaki meslek liseleri ilk kez öğrenci kabul edecekEskişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok