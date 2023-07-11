Ne zaman geçecek?

Bu bizim 8 bin ne zaman mecliste kabul olup da yasalaşacak? 15 inde tatile giriyor zaten emeklilere artırım gelecek diye bizimki de ertelendi bari arada bir iki bi şey de bize eklense de beklediğimize değse

Bu bizim 8 bin ne zaman mecliste kabul olup da yasalaşacak? 15 inde tatile giriyor zaten emeklilere artırım gelecek diye bizimki de ertelendi bari arada bir iki bi şey de bize eklense de beklediğimize değse