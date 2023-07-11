Memura Seyyanen Zam muamması

Yav arkadaş bu ne biçim iştir. Seyannen zam ne zaman alınacağı belli değil seyyanen zammın yarısımı tammı yatacağı belli değil tarih belli değil bugün görüşülmesi gereken teklifler yarına ertelendi yüzüne gözüne bulaştırdılar bu işi yazıklar olsun

Yav arkadaş bu ne biçim iştir. Seyannen zam ne zaman alınacağı belli değil seyyanen zammın yarısımı tammı yatacağı belli değil tarih belli değil bugün görüşülmesi gereken teklifler yarına ertelendi yüzüne gözüne bulaştırdılar bu işi yazıklar olsun