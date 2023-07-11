Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Temmuz 2023 15:19
Memura Seyyanen Zam muamması
Yav arkadaş bu ne biçim iştir. Seyannen zam ne zaman alınacağı belli değil seyyanen zammın yarısımı tammı yatacağı belli değil tarih belli değil bugün görüşülmesi gereken teklifler yarına ertelendi yüzüne gözüne bulaştırdılar bu işi yazıklar olsun

xyzs
Şef
11 Temmuz 2023 15:21

Yarına ertelenme sebebi Bahçeli'nin emekliye zam önerisi


Anuşirvann
Genel Müdür
11 Temmuz 2023 15:22

Seyyanen zammın ne kadar olacağı belli. Sen anlamışsan bu senin sorunun. 8077 TL temmuz sonlarında ek bordro ile verilecek. Sadece bu seyyanen zammın 15 günlük maaş farkı verilmeyecek. Ayrıca önerge yarın genel kurula gelecek. Olay bu kadar basit.


dörtceli
Şube Müdürü
11 Temmuz 2023 15:26

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşlarına seyyanen zam çağrısı yaptı. ?Emeklilerimize yapılan yüzde 25?lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır.? diyen Bahçeli, ?8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir.? ifadelerini kullandı.

Bahçeli, ?Açık ve samimi teklifimiz şudur; 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir.? dedi.

Bahçeli?nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim 2023 tarihine kadar çalışmalarına ara vermeden, gündemde bulunan kanun tekliflerini sırasıyla kabul ederek, milletimizin haklı beklentilerini karşılamak durumundayız.

https://www.ntv.com.tr/turkiye/devlet-bahcelidenemekli-maaslarina-seyyanen-zam-cagrisi,-nD6sGlInE6qjb0dM5mhXQ


Hacı adem
Aday Memur
11 Temmuz 2023 15:27
Kusura bakma kardeş senin kadar zeki ve kıvrak zekalı değiliz işte idare et cahilliğimize ver
Anuşirvann, 1 saat önce

Seyyanen zammın ne kadar olacağı belli. Sen anlamışsan bu senin sorunun. 8077 TL temmuz sonlarında ek bordro ile verilecek. Sadece bu seyyanen zammın 15 günlük maaş farkı verilmeyecek. Ayrıca önerge yarın genel kurula gelecek. Olay bu kadar basit.


HugoVigo
11 Temmuz 2023 15:59

Zamma artık herhangi bir ekleme yapmazlar diye düşünüyorum. Bu şekilde maaşlara yansır.

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