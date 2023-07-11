Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Temmuz 2023 15:41
Düz jandarmadan astsubaylığa geçiş

Jandarma astsubayim.. dönem sonu okuldan Komando olamaz yardımcı sınıf uygundur raporu aldım.yardimci sınıfa geçebilir miyim ? Böyle bir ihtimal varsa süreç nasıl ilerler ben yardımcı olsun

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