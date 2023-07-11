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Editörler : Lanet


11 Temmuz 2023 15:46
Iphone kayıt parası
20bin tl olmuş yandık! Tam gidip getirmeyi düşünüyordum param eksikti

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