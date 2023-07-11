KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Temmuz 2023 16:12
Ulaştırma altyapı ve MTA hakkında

Arkadaşlar bu iki kurumda 657 den mi memur alıyor eş durumu tayini konusunda bu iki kurumda aday memurluk süreci bitince eş durumu tayini yapılır mı bilgisi olan arkadaşlar yazabilir misiniz

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