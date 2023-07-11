sınav sonucu acıklama

MEB sadece senin mi sınavını yapıyor. Milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavı var. Yine yüz binlerce kişinin girdiği sınavlar var. Hangi birini açıklasın.

MEB sadece senin mi sınavını yapıyor. Milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavı var. Yine yüz binlerce kişinin girdiği sınavlar var. Hangi birini açıklasın.