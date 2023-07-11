Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Temmuz 2023 16:22
sınav sonucu acıklama

60 milyondan fazla insanın oy kullandığı secimin sonucları 5 saatte acıklanıyor milli eğitim bakanlığı tas catlasın 35 bin kisinin girdiği bir sınavı 1 ayda acıklıyor tamam 5 saatte acıklama ama bence 1 haftada acıklayabilir isterse sonucta soruları tek tek kontrol etmiyorlar kağıtları makineye sokuyorlar benim 35 netim var 3 tane cevabını hatırlayamadığım soru var 1 tanesi doğru cıksa sınavı kazanacam ha atanıryım orası zor ama 1 soru icin ayın 4 üne kadar bekleyecem


matematikogretmenii
Memur
11 Temmuz 2023 16:26
MEB sadece senin mi sınavını yapıyor. Milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavı var. Yine yüz binlerce kişinin girdiği sınavlar var. Hangi birini açıklasın.

devrimbesni
Şef
11 Temmuz 2023 16:28

benim 35 netim var 3 tane emin olmadığım soru var 1 sorunun doğru olmasına bağlı kaderim onun icin biraz sabırsızım yoksa ben de biliyorum baska sınavlarında olduğunu işin latifesindeyim ben

matematikogretmenii, 2 saat önce
MEB sadece senin mi sınavını yapıyor. Milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavı var. Yine yüz binlerce kişinin girdiği sınavlar var. Hangi birini açıklasın.

matematikogretmenii
Memur
11 Temmuz 2023 16:32
Senin ek ders maaş promosyon gibi derterin yok mu? Kendini geliştirmeye çalışıp bide sınavlara mı giriyorsun! Forumda bunları konuşanları ayıplıyoruz.
devrimbesni, 2 saat önce

benim 35 netim var 3 tane emin olmadığım soru var 1 sorunun doğru olmasına bağlı kaderim onun icin biraz sabırsızım yoksa ben de biliyorum baska sınavlarında olduğunu işin latifesindeyim ben


ANTEROS
Aday Memur
11 Temmuz 2023 17:12
Ayıplayınca maaşın artmıyordur artıyorsa bu daha vahim
matematikogretmenii, 2 saat önce
Senin ek ders maaş promosyon gibi derterin yok mu? Kendini geliştirmeye çalışıp bide sınavlara mı giriyorsun! Forumda bunları konuşanları ayıplıyoruz.

matematikogretmenii
Memur
11 Temmuz 2023 17:14
Biz böyle maaşımızı arttırmaya çalışıyoruz. Biraz ağlayarak biraz ayıplayarak. Kimse kendini geliştirme derdinde değil.
ANTEROS, 53 dk. önce
Ayıplayınca maaşın artmıyordur artıyorsa bu daha vahim

ANTEROS
Aday Memur
11 Temmuz 2023 17:16
Memlekette kendini geliştirene az maaş verirler korkudan bilgi görünce başımızı çeviriyoruz
matematikogretmenii, 51 dk. önce
Biz böyle maaşımızı arttırmaya çalışıyoruz. Biraz ağlayarak biraz ayıplayarak. Kimse kendini geliştirme derdinde değil.

matematikogretmenii
Memur
11 Temmuz 2023 17:18
O kadar çalışırsa herkes başarılı olur. Önemli olan çalışmadan başarılı olmak. Bu daha büyük bir yetenek ve Türk toplumu tarafından takdirle karşılanıyor.
ANTEROS, 49 dk. önce
Memlekette kendini geliştirene az maaş verirler korkudan bilgi görünce başımızı çeviriyoruz
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