Yaşlı bakım çalışanı var mı aranızda yardımcı olabilir mi

Ben sağlık lisesi mezunuyum. Daha önce hiç staj hasta bakımı yapmadım bu konuda bana yardımcı olur musunuz? Bide işe ilk başlarken yardımcı oluyorlar mi bilgi verirseniz sevinirim.

Ben sağlık lisesi mezunuyum. Daha önce hiç staj hasta bakımı yapmadım bu konuda bana yardımcı olur musunuz? Bide işe ilk başlarken yardımcı oluyorlar mi bilgi verirseniz sevinirim.