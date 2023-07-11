Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


11 Temmuz 2023 16:40
Aile bakanlığına yaşlı bakım olarak atanan var mı bu konuda yardımcı olabilir mi ?
Yaşlı bakım olarak atandım. sağlık lisesi mezunuyum. Daha önce hiç yaşlı bakım da staj yapmadım iş yükü nasıl bilgi verir misiniz?

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