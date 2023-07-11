Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Temmuz 2023 16:44
Şırnak lojman sorunu

Kiralık ev malesef yok 3 adet lojman var eski lojmanı yıkacaklarmış orada oturanları toki lojmanına alacaklarmış ailesiyle gidenlerin durumu me olacak

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