Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Temmuz 2023 17:13
Personel il dışı yer değişikliği
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 2023 Yer değişikliği

SHAKIRA
Memur
11 Temmuz 2023 17:13
Tayin isteyen varmı arkadaşlar
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl İçi Kontenjanlar?Öğretmenlik meslek kanunu iptal olur muŞube Müdürlüğü SınavıPromosyonlar ne olacak şimdi? Ek ders ücreti yatmadıEk dersler ne zaman yatarMemura kurum dışı kavgada soruşturma açılır mı?KBS açıldı mı? Ek dersler ne zaman yatacak?Ekders 10 bin tl olur muNeyi bekliyoruz hocam ?

Sözlük

pirpirim 2 onu da dinlemem lazım 2 karanlık 1 sude 4 ölüm kadına yakışır 3 üzerlik otu 1 rüya 1 böcekten korkan erkek 2 baharat 1 Evde kalmış kızların güzel olması 2

Son Haberler

Eğitim-Bir-Sen: Yer değiştirme sürecinde 31 Aralık tarihi esas alınmalıdırMersin'de trafik kazasında 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisiTamamlanan deprem konutları tatil köyünü aratmıyorBakan Tekin: Karma eğitim esas ama gerekirse kız okulları da kurarız

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok