Ek ders son başlık

Ek dersler zaten hiçbir zaman düenli yatmaz. Bazen erken yatar bazen geç yatar. Ek derse güvenerek borca gidiyseniz sorumlusu sizsiniz. Ama maaşınız her vakit zamanında yatıyor. Finansal planlamanızı ona göre yapın.

Ek dersler zaten hiçbir zaman düenli yatmaz. Bazen erken yatar bazen geç yatar. Ek derse güvenerek borca gidiyseniz sorumlusu sizsiniz. Ama maaşınız her vakit zamanında yatıyor. Finansal planlamanızı ona göre yapın.

ANTEROS, 30 dk. önce Hocam insanlar zor durumda ödemem var kaç gün oldu faiz verecem