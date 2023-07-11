Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Temmuz 2023 17:17
Ek ders son başlık
Bir çok il için evraklar bugün maliyeye verildi yarın yatırılacak denilmiş

Benkemalgeliyorum
Aday Memur
11 Temmuz 2023 17:28

Valla hocam yatmasa da olur artık yorulduk... Çok mağdur ettiler bizim inanır mısınız


matematikogretmenii
Memur
11 Temmuz 2023 17:30
Ek dersi 2 gün geç yatan öğretmen mağduriyeti
Benkemalgeliyorum, 38 dk. önce

Valla hocam yatmasa da olur artık yorulduk... Çok mağdur ettiler bizim inanır mısınız


Benkemalgeliyorum
Aday Memur
11 Temmuz 2023 17:31

Kaç cukka aliyon babayiğit bunları yazmak için . Years beybi so biggy svidi

matematikogretmenii, 36 dk. önce
Ek dersi 2 gün geç yatan öğretmen mağduriyeti

ANTEROS
Aday Memur
11 Temmuz 2023 17:35
Vermeden alınan dönemdeyiz hocam sonumuz hayır olsun ne diyelim
Benkemalgeliyorum, 38 dk. önce

Valla hocam yatmasa da olur artık yorulduk... Çok mağdur ettiler bizim inanır mısınız


Bellinay
Memur
11 Temmuz 2023 17:36
Yordu lar gerçekten

ANTEROS
Aday Memur
11 Temmuz 2023 17:36
Hocam insanlar zor durumda ödemem var kaç gün oldu faiz verecem
matematikogretmenii, 36 dk. önce
Ek dersi 2 gün geç yatan öğretmen mağduriyeti

matematikogretmenii
Memur
11 Temmuz 2023 17:37
Sen önce bilmediğin dilde konuşmaya çalışma sonra derdini Türkçe anlat.
Benkemalgeliyorum, 35 dk. önce

Kaç cukka aliyon babayiğit bunları yazmak için . Years beybi so biggy svidi


Benkemalgeliyorum
Aday Memur
11 Temmuz 2023 17:39

Uvvv years beybi

matematikogretmenii, 29 dk. önce
Sen önce bilmediğin dilde konuşmaya çalışma sonra derdini Türkçe anlat.

matematikogretmenii
Memur
11 Temmuz 2023 17:40
Ek dersler zaten hiçbir zaman düenli yatmaz. Bazen erken yatar bazen geç yatar. Ek derse güvenerek borca gidiyseniz sorumlusu sizsiniz. Ama maaşınız her vakit zamanında yatıyor. Finansal planlamanızı ona göre yapın.
ANTEROS, 30 dk. önce
Hocam insanlar zor durumda ödemem var kaç gün oldu faiz verecem

ANTEROS
Aday Memur
11 Temmuz 2023 17:42
Sorumlusu tamam benimde benden başkada birileri vardır mutlaka
matematikogretmenii, 26 dk. önce
Ek dersler zaten hiçbir zaman düenli yatmaz. Bazen erken yatar bazen geç yatar. Ek derse güvenerek borca gidiyseniz sorumlusu sizsiniz. Ama maaşınız her vakit zamanında yatıyor. Finansal planlamanızı ona göre yapın.

yorguntarihçi
Genel Müdür
11 Temmuz 2023 17:44

Sevgili bedevi maaş da ekderste yatacağı zaman bellidir sarkmaz! Her ilçenin ilin kendince düzeni vardır. Eğer 1inden önce yapılıyor ise en geç 3ünde 1 inden sonra yapılıyor ise en geç 7 sinde hesaplara geçer bu her zaman böyle oldu. O değilde sen burada böyle omurgasizca yazmak için ne alıyorsun? Bu ay vaktinde yatırmışlar ödeneğini ki can hiras yardiriyorsun!

matematikogretmenii, 26 dk. önce
Ek dersler zaten hiçbir zaman düenli yatmaz. Bazen erken yatar bazen geç yatar. Ek derse güvenerek borca gidiyseniz sorumlusu sizsiniz. Ama maaşınız her vakit zamanında yatıyor. Finansal planlamanızı ona göre yapın.

Ayhan255
Aday Memur
11 Temmuz 2023 17:47
Sizi ne ilgilendirir insanların mağduriyeti? İnsanların ne durumda olduğunu bilmeden ahkam kesmeyiniz buradan. Hak ettiğini talep eden insanlara laf söyleceğinize, öğretmenini bu duruma düşürene laf söyleyiniz.
matematikogretmenii, 36 dk. önce
Ek dersi 2 gün geç yatan öğretmen mağduriyeti
Toplam 12 mesaj

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