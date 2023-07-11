Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


11 Temmuz 2023 17:35
Kredi Kartı ?

Vakıfbank kredi kartımın limitini 100 binden 20 küsüre çektim. İki sorum var: ilki platinum kart sahibi olmak için limit 50 bin istiyor bu durumda platinum kartım iptal olur mu ? İkincisi yeniden 100 bine yükseltme talebinde bulundum hemen onaylanırdı normalde bu kez mesaj gelmedi hala değerlendirmede gözüküyor. Kaç güne mesaj gelir ?

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