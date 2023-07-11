Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Temmuz 2023 17:43
İzmir'e tayin için anlaşmalı evlilik düşünen var mı?

Kişi İzmir'de memur


niliz
Aday Memur
11 Temmuz 2023 17:43

Detaylı bilgi için mesaj atin lütfen

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Babalik izni verilmiyorJandarma askerdir diyenlereAsker Atc 14 bin tl Dhmi atc 50 bin tl1 yıllık deneme süresi içinde istifa edip yeniden memur olan var mı?Sahte imzaElmacık kemiğindeki platin engel mi?Yedek subaylıkModeratorler neredeErteleme cezasıÇocuk esirgeme kurumunda memur olmak

Sözlük

ben bilmem eşim bilir 2 sezen aksu çalıyor 5 kendi kendine konuşmak 3 çember 3 Sosyal medya hesabının çalınması 1 üzerlik otu 1 Evde kalmış kızların güzel olması 2 türkiye dünya nüfusunda 18.sırada 1 özledim seni 3 la caida 1

Son Haberler

Eğitim-Bir-Sen: Yer değiştirme sürecinde 31 Aralık tarihi esas alınmalıdırMersin'de trafik kazasında 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi mesaisiTamamlanan deprem konutları tatil köyünü aratmıyorBakan Tekin: Karma eğitim esas ama gerekirse kız okulları da kurarız

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok