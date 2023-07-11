İl özel İdaresi mi Kit mi?

Arkadaşlar Zonguldak TTK ile Giresun İl özel idaresi arasında kaldım. Yardımcı olmak isteyen var mı? Hangisi sizce daha iyi, yükselme imkanı..vs daha yüksek?

Arkadaşlar Zonguldak TTK ile Giresun İl özel idaresi arasında kaldım. Yardımcı olmak isteyen var mı? Hangisi sizce daha iyi, yükselme imkanı..vs daha yüksek?