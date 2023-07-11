Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Temmuz 2023 17:48
Kadrolu memurum 399 KHKya göre atanabilir miyim

İyi günler ben sağlık bakanlığında kadrolu olarak tıbbi sekreterim ama DHMİ 399 KHK kadrosuna lisans kpss ile yeniden atanabilir miyim.

Çok Yazılan Konular

Sağlık mazeretiEş durumu tayiniAdalet Bakanlığı'ndan Sağlık Bakanlığı'na kurumlar arası geçiş2023 haziran iller arasi yer degistirme tayiniÇKYS?ye düşmeyi beklenenler bi baksın 2023 ocak tayini iptali hakkındaBöyle bir iş var mı ?Yeni atandim2023/5 atamalarında çkys bekleyen var mı?Muğla seydıkemer dodurga Sağlık evı yazanlar

Sözlük

sude 3 rüya 1 baharat 1 karışık 1 Bugün olanlar 1 canavar gibi Türk işi frankeştayn 1 Sosyal medya hesabının çalınması 1 özledim seni 3 gıcık insan tipi 1 yaparım ki ben bunu 1

Son Haberler

Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Van'da şehit olduİzmir'de taksiyle göçmen kaçakçılığına 1 tutuklama1,1 trilyonluk ek bütçe teklifi TBMM'de kabul edildiMaseratili polis memuru otomobilinde ölü bulunduBorsa'da Litvanya Zirvesi etkisi

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok