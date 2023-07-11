Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Temmuz 2023 18:21
Derece - kademe sorunsalı

Lise mezunu 2017 girisli 6 senelik memurum on lisans diplomasi 2016 lisans 2019 da kazanildi. Derecem 8/2 olmasi normal mi bilgisi olan var mi


bürodan
Şube Müdürü
11 Temmuz 2023 18:24

ben de 2017 haziran girişliyim 2019'da lisans diploması aldım derece kademem 7/1

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