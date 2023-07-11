Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Temmuz 2023 18:32
Devlet Memurunun Uluslararasi Yarismalarda Derece Almasi Lufen Yardim.

Devlet memurlarinin ornegin birlesmis milletlerin duzenlemis oldugu uluslar arasi yarismalarda derece almasi durumunda yararlanabilecegi haklar vb. Durumlar hakkinda mevzuat tavsiyesinde bulunabilecek birisi yardimci olursa sevinirim.


Nrll
Aday Memur
11 Temmuz 2023 18:34
Kardeş bura Türkiye. Yanlış yere yazdin galiba

Masal6640
11 Temmuz 2023 18:58

Ne diyeyim bir mevzuat bulamadim bir sorayim dedim.

Nrll, 1 saat önce
Kardeş bura Türkiye. Yanlış yere yazdin galiba

Masal6640
11 Temmuz 2023 19:04

Ulkemiz birlesmis milletler uyesi o nedenle bir nevi ulkemizi temsil ettigimiz icin bir mevzuati var

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