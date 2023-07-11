Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Temmuz 2023 19:07
Zam Görüşmesi Neden Bugün Yapılmadı

Arkadaşlar neden bugün yapılmadı zammın artırılma ihtimali mi var ?


mehmet230714
Aday Memur
11 Temmuz 2023 19:13

Artmaz


dkabks
Aday Memur
11 Temmuz 2023 19:44
Belli olmaz
mehmet230714, 33 dk. önce

Artmaz

Toplam 2 mesaj

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