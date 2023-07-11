Seyyanen zam meselesine kesin ve net cevap

Arkadaşlar bugün strateji şubeden yazı atıldı. Kısaca özet geçiyorum: 1-8077 lira seyyanen zam ayın 15 inde yatmayacak yetişirse ay sonuna doğru yatacakmış. O da kesin ve net değil. 2-seyyanen zammın 15 günlük farkı olmayacak, ayın 15 inden geçerli olduğu için. Arkadaşlar yazdıklarım resmi yazının özeti kesim ve net, seyyanen zammı 1 temmuzdan geçerli, 15 günlük fark da olacak diyen trolleri aldırış etmeyin.

Arkadaşlar bugün strateji şubeden yazı atıldı. Kısaca özet geçiyorum: 1-8077 lira seyyanen zam ayın 15 inde yatmayacak yetişirse ay sonuna doğru yatacakmış. O da kesin ve net değil. 2-seyyanen zammın 15 günlük farkı olmayacak, ayın 15 inden geçerli olduğu için. Arkadaşlar yazdıklarım resmi yazının özeti kesim ve net, seyyanen zammı 1 temmuzdan geçerli, 15 günlük fark da olacak diyen trolleri aldırış etmeyin.