Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Temmuz 2023 19:14
Seyyanen zam meselesine kesin ve net cevap
Arkadaşlar bugün strateji şubeden yazı atıldı. Kısaca özet geçiyorum: 1-8077 lira seyyanen zam ayın 15 inde yatmayacak yetişirse ay sonuna doğru yatacakmış. O da kesin ve net değil. 2-seyyanen zammın 15 günlük farkı olmayacak, ayın 15 inden geçerli olduğu için. Arkadaşlar yazdıklarım resmi yazının özeti kesim ve net, seyyanen zammı 1 temmuzdan geçerli, 15 günlük fark da olacak diyen trolleri aldırış etmeyin.

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