Merkezi atama ve öğretmenlik

Herkese merhaba merkezi atama ile atanmış birinin öğretmen olarak atanabilmesi için önceden istifa etmesi gerekir mi? İstifa etmesi için ne kadar süre çalışmış olması gerekir? Bu durumda herhangi bir engel var mı Yardımcı olabilir mısınız?

Herkese merhaba merkezi atama ile atanmış birinin öğretmen olarak atanabilmesi için önceden istifa etmesi gerekir mi? İstifa etmesi için ne kadar süre çalışmış olması gerekir? Bu durumda herhangi bir engel var mı Yardımcı olabilir mısınız?