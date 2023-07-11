KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


11 Temmuz 2023 19:32
Merkezi atama ve öğretmenlik
Herkese merhaba merkezi atama ile atanmış birinin öğretmen olarak atanabilmesi için önceden istifa etmesi gerekir mi? İstifa etmesi için ne kadar süre çalışmış olması gerekir? Bu durumda herhangi bir engel var mı Yardımcı olabilir mısınız?

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