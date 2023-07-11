Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


11 Temmuz 2023 19:44
Diyanet ŞUBE Müdürü Sınavı açtı
Değerli hocalarım Diyanet işleri başkanlığı görevde yükselme şube müdürlüğü açtı Bu konuda başvuru yapanlara tavsiye vb konularda yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim

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