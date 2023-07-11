Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Temmuz 2023 19:47
Banka promosyon iadesi istemedi

Yaklaşık 6 ay önce tayinim çıktı. Eski çalıştığım yerde bankamız vakıfbanktı ve promosyonu oradan almıştım. Tayin olduğum yerde maaş hesabı halkbankta. Ben buraya geldikten sonra 24750 tl de halkbanktan promosyon verdiler. Vakıfbankı promosyon iadesi için aradığımda" banka sizinle iade için iletişime geçecektir, sizin şu an için bir şey yapmanıza gerek yok" demişlerdi. Aradan aylar geçmesine rağmen ne arayan var ne soran. Böyle bir durum yaşayan var mı?


Coktamuhimdegil
Aday Memur
11 Temmuz 2023 20:03
Banka daha sonra sana yazı gönderiyor kardeş toplu öde diye halktan aldığını oraya verecen
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