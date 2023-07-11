Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


11 Temmuz 2023 19:47
tayin hakkını kazanmak için dernek kuruldu !

üni̇versi̇telerde tayi̇n hakkinin olmamasi sebebi̇yle mağdur arkadaşlarla dernek kurduk üst mevki̇lere bi̇ldi̇ri̇mi̇zi̇ gönderdi̇k bakanliklarda nasil i̇steğe bağli tayi̇n hakki var i̇se o şeki̇lde tayi̇n hakki kazanacağiz destek olmak i̇steyen hakkini almak i̇steyen yazsin lütfen

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